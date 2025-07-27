بالفيديو.. اشتباكات جنوبي بغداد

وجاء ذلك بعدما كشف مصدر امني، اليوم الاحد، تفاصيل ما حصل.وقال المصدر لـ ، ان "صوت تبادل اطلاق النار الذي حصل قبل قليل، ناتج عن تكليف شخص جديد بمنصب مدير عام في احدى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة، ولدى توجهه لتسلم المنصب رفض المدير السابق التسليم".واضاف ان "مشاحنات حصلت بين الجانبين تطورت الى تبادل اطلاق النار"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى اصابة اثنين من الطرفين".وتابع ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث في محاولة للتهدئة والسيطرة على الوضع".