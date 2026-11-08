المرتبة الخامسةالضغوط الاقتصادية والتضخم يرفعان مستويات القلق والتوتر لدى أكثر من 64% من المواطنين يوميًاالمرتبة الرابعةسيراليونالأزمات المعيشية الصعبة تضعها باستمرار ضمن أعلى قائمة المشاعر السلبية والضغط النفسيالمرتبة الثالثةبعد سنوات طويلة من تصدره المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر التوتر والغضب، يحل العراق اليوم ثالثًا بمعدل تجارب سلبية وضغط نفسي يمس أكثر من 50% من السكان يوميًا بسبب التبعات الاقتصادية والخدميةالمرتبة الثانيةانخفاض العملة، الوضع الامني المستتبّ والأزمات جعلت 74% من السكان يعانون من التوتر اليومي الشديدالمرتبة الاولىالأكثر توترًا وقلقًا في العالم بنسبة ضغط نفسي تجاوزت الـ 74% بين المواطنينهل تعتقد أن ترتيب العراق عادل في هذه القائمة.. أم أن الواقع أكثر توترًا مما تقوله الإحصائيات؟