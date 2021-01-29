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استطلاع فايبر: 70% من المستخدمين العراقيين يعتبرون الخصوصية الرقمية مهمة للغاية

تكنولوجيا

2021-01-29 | 06:49
استطلاع فايبر: 70% من المستخدمين العراقيين يعتبرون الخصوصية الرقمية مهمة للغاية
المصدر:
فايبر
436 مشاهدة

في اليوم العالمي لخصوصية البيانات، أكد 71% من المشاركين في الاستطلاع في العراق انه من الممكن أن يقوموا بتغيير تطبيق المراسلة الذي يتصلون من خلاله مع العائلة والأصدقاء بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية

بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات قام تطبيق فايبر باستطلاع للرأي لمعرفة آراء المستخدمين حول العالم فيما يتعلق بالهوية الرقمية وأهمية حماية خصوصية البيانات بالنسبة للمستخدمين. الاستطلاع العالمي شارك فيه حوالي 340 ألف مستخدم من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والفلبين وشمل دول عربية أخرى مثل العراق ومصر والجزائر.
مع استمرار أزمة كوفيد-19 في تسريع رقمنة العديد من جوانب الحياة، من التعليم إلى العمل إلى الرعاية الصحية، يتجه الناس إلى التطبيقات والمنصات الرقمية للبقاء على اتصال بأفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء. يؤكد الاستطلاع العالمي الذي قام به تطبيق فايبر على أن حماية الخصوصية الرقمية تحتل المرتبة الأولى في الأهمية بنسبة 77% عالميا بينما أكد 70% من المشاركين في الاستطلاع في العراق أن حماية البيانات الشخصية مهمة للغاية بالنسبة لهم.

تعد ميزة التشفير من طرف إلى طرف هي الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدمين عند اختيار تطبيق المراسلة للتواصل مع عوائلهم وأصدقائهم. 59% من المشاركين في الاستطلاع في العراق أكدوا على أن التشفير من طرف الى طرف بشكل اساس في المكالمات والدردشات الخاصة هي أكثر ميزة مهمة بالنسبة لهم. إمكانية التطبيق في تقديم الحلول التي يستطيع المستخدمون من خلالها تحديد البيانات التي يريدون مشاركتها مع الآخرين داخل وخارج التطبيق حصلت على المرتبة الثانية
بنسبة 13%، فيما جاءت سمعة التطبيق وعدم وجود أي بلاغات عن خرق للبيانات بالمرتبة الثالثة بنسبة 11%.

يقوم تطبيق فايبر، المملوك لشركة راكوتن اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، بتشفير تام وبشكل أساسي لجميع الرسائل والمكالمات الخاصة. يقدم فايبر ميزة أخرى لحماية الخصوصية وهي الدردشات المخفية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام رمز سري (PIN). كما يوفر فايبر خاصية الرسائل القابلة للاختفاء حيث يتم تدمير الرسائل ذاتيًا بعد فترة زمنية محددة، للحالات التي لا يرغب فيها المستخدمون في أن يقوم الطرف المتلقي بحفظ رسائلهم.

وفي سؤال عن امكانية تغيير تطبيق المراسلة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، أكد 71% من المشاركين في الاستطلاع في العراق انه من الممكن أن يقوموا بتغيير تطبيق المراسلة الذي يتصلون من خلاله مع العائلة والأصدقاء وذلك لأن حماية الخصوصية امرا مهما بالنسبة لهم. وفي تعليق للسيد جمال أغاوا، الرئيس التنفيذي لشركة راكوتن فايبر قال فيه: "يوضح هذا الاستطلاع لنا ولبقية العالم أن الخصوصية لا يجب أن تتراجع أبدًا مع القلق المتزايد بشأن مراقبة الاتصالات الخاصة من أجل تحقيق الربح. نظرًا لأن خصوصية البيانات تحتل المرتبة الأولى في أذهان مستخدمينا، فهي أيضًا أحد أهم اهتماماتنا الرئيسية، وسنواصل تزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بمنصة اتصال آمنة لاستضافة محادثاتهم."


عن راكوتن فايبر:

تربط راكوتن فايبر الناس بعضا ببعض بعض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الإستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.
تعد راكوتن فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما ويستضيف تطبيق فايبر العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة غيرها الكثير.
انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.

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