سماعات تقرأ عقلك وتعرف متى تحتاج إلى استراحة ذهنية

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم السبت، أنه "يمكن للنظام بعد ذلك تعطيل الإشعارات أو تشغيل الضوضاء البيضاء لإلغاء الضوضاء أو حتى اقتراح استراحة لإعادة شحن عقلك".ويقول رمسيس ألكايد، الرئيس التنفيذي لشركة Neurable، إنه استوحى من عمه تصميم سماعة رأس "تقرأ العقل"، الذي صنع الأطراف الاصطناعية الخاصة به بعد أن فقد ساقيه في حادث سيارة.واضاف ألكايد، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة ميشيجان، بحسب الصحيفة البريطانية، أنه "لقد أصبحت مفتونًا بكيفية الاستفادة من الهندسة لتحسين التنقل البشري، وبالتالي استقلالية الإنسان".ولفت ألكايد إلى أنه "ومن خلال هذه العملية، أدركت أنه من أجل معالجة هذه القضايا الأساسية، كنت بحاجة للذهاب مباشرة إلى المصدر، وهو الدماغ".واوضح أن "المستشعرات مصنوعة من القماش، مما يعني أن سماعات الرأس يمكن تشغيلها وإيقافها بسهولة"، مشيرا الى إنه "يعمل على النظرية القائلة بأن البشر عادة ما يكون لديهم فقط ساعتين إلى ثلاث ساعات من الإنتاجية العالية في اليوم ، ويمكن أن تقترح التقنية التي تسمى Enten فترات راحة وحظر الإشعارات وزيادة إلغاء الضوضاء لزيادة تركيزك على مدار اليوم بأكمله".ويستخدم التطبيق المصاحب للنظام خوارزميات التعلم الآلي للتعرف على الوقت الذي يركز فيه عقلك أو يشتت انتباه.