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خدمة Samsung Cloud للتخزين السحابي ستغلق أبوابها... فأين نخزّن البيانات؟

تكنولوجيا

2021-07-10 | 03:29
خدمة Samsung Cloud للتخزين السحابي ستغلق أبوابها... فأين نخزّن البيانات؟
255 مشاهدة

خدمات التخزين السحابي في غاية الأهمية... لكن سامسونج، وعلى خطى أبل، كانت تقدّم لملّاك هواتفها خدمة Samsung Cloud للتخزين السحابي، والتي تسمح لهم بحفظ الصور والملفات بشكل دائم، الا انها اعلنت في الوقت الاخير إغلاق خدمة التخزين السحابي خاصتها. فهل من بديل؟ وأين يتم تخزين البيانات؟

وانطلاقا من هنا، أعلنت سامسونغ لعملائها انها تعمل على تحديث جدولها لإنهاء مزايا مزامنة الاستوديو، ومحرك الأقراص وخطة التخزين المدفوعة من Samsung Cloud.

وقالت في بيان: "للتأكّد من منح عملائنا الوقت الكافي لترحيل بياناتهم أو تنزيلها، قرّرنا إرجاء الموعد الأخير لإنهاء المزايا لمدة 3 أشهر إضافية من التاريخ المُعلن في البداية. وابتداءً من 2021-11-30، لن تعد مزامنة الاستوديو ومكان التخزين محرك الأقراص في ملفاتي متوفّرتين على Samsung Cloud وسيتمّ حذف بياناتكم."
 
وتشمل التغييرات:

ابتداء من 2021-10-01: 
 
*سيتمّ إيقاف الاستخدام الحالي لمزامنة الاستوديو ومحرك الأقراص
* إنهاء دعم ترحيل البيانات إلى OneDrive (لن يُتاح إلّا تنزيل البيانات فحسب)
* سيتمّ إلغاء خطة التخزين المدفوعة التي كانت سارية حينها تلقائياً وستستردّون الدفعة الأخيرة
(تقديم الخدمة تدريجياً لكل مستخدم)
بتاريخ 2021-11-30، سيتم: 

* إنهاء دعم تنزيل البيانات وإيقاف الدعم الأخير للمزايا موضوع الإنهاء
* تبعاً لحالة تشغيل الخدمة، قد يتغيّر الجدول أعلاه من دون إشعار آخر.
* قد تكون هناك حالات تأخير تقني في إزالة البيانات بالكامل من خادم Samsung Cloud.
 
لكن الشركة أعلنت انه من الآن فصاعداً، يمكن لعملائها استخدام هذه الميزات عبر Microsoft OneDrive.
وللحد من أي إزعاج قد  تكون سبّبته للعملاء، ستوفّر مزامنة الاستوديو الحالي المخزن في Samsung Cloud ونقل بيانات محرك الأقراص إلى OneDrive حتى تاريخ 2021-09-30.
 
كيفية النقل إلى OneDrive
 
 * قد لا يكون ذلك متوفّراً في بعض البلدان أو على بعض طرز الأجهزة.
* سيؤدي نقل البيانات إلى إنهاء ميزات مزامنة الاستوديو ومحرك الأقراص الحالية، وعند اكتمال النقل، سيتم حذف بيانات الاستوديو ومحرك الأقراص المتزامنة/المخزنة على Samsung Cloud بالكامل. (يمكن التحقق من البيانات المنقولة على OneDrive).
يتوفّر تنزيل البيانات
 
 كما توفّر سامسونغ تنزيلات آمنة للبيانات حتى إنهاء هذه الميزات للعملاء الذين لا يستطيعون استخدام OneDrive أو الذين لا يرغبون في استخدامه.

وعند نقل/تنزيل بياناتك، يمكن إنهاء هذه الميزات مبكراً وقد تؤدي إلى تغييرات في جدول حذف البيانات.
 
كيفية تنزيل بياناتك
 
 * سيتم حذف البيانات بالكامل بعد 60 يوماً من تحديدك تنزيل بياناتي، أو تاريخ الإنهاء النهائي 2021-11-30، أيهما أسبق.
* بمجرد تحديد تنزيل بياناتي، لن تتمكن من نقل بياناتك إلى OneDrive.
* يمكنك الاستمرار باستخدام ميزات أخرى في Samsung Cloud.
* يمكنك مواصلة استخدام ميزات أخرى في Samsung Cloud لا تخضع للإنهاء (النسخ الاحتياطي/مزامنة بيانات آخرى واستعادتها، مثل جهات الاتصال، والتقويم، والملاحظات وما إلى ذلك).
 
 

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