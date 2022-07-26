غوغل تطلق لغة برمجة جديدة!

اطلق على هذه اللغة اسم "كاربون"واستفاض مهندس غوغل شاندلر كاروث في شرح مزيد من من التفاصيل والأسباب التي تخوّل اللغة الجديدة أن تصبح خليفة قوية للغة C ++.وأشار إلى قواعد أبسط واستيراد أكثر سلاسة لواجهة برمجة التطبيقات.ومن المرتقب إطلاق لغة البرمجة بحلول نهاية الام وفق مبادئ البرمجة الحديثة بما فيها دعم:برامج حاسمة الأداءتطوير البرمجيات واللغةرمز أو كود يسهل قراءته وفهمه وكتابتهآليات السلامة والاختبار العمليةالأنظمة الأساسية لأنظمة التشغيل الحديثةإمكانية التشغيل البيني مع كود C ++ الحالي والترحيل منه.وتجدر الإشارة إلى أنّ لغات البرمجة شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تفشي جائحة كورونا وارتفاع نسبة العمل من بعد، الأمر اذلي زاد الطلب على المبرمجين.