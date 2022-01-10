بالفيديو: السيرة الذاتية النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله

ولد في كركوك عام 1979حاصل على شهادة دكتوراه قانون بكالوريوس عسكريشغل منصب مدير قانوني لدوائر التجارة في كركوك ومدير قانوني للتحقيقات في مجلس امن الاقليم في ذات المحافظةعمل استاذا في جامعة جهان للفترة من 2012 الى 2014فاز بعضوية مجلس النواب للدورة الثالثة للفترة من 2014 الى 2018 وكان مقررا للجنة الامن والدفاع النيابيةفاز بعضوية مجلس النواب للدورة الخامسة قبل ان يتم اختياره نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.