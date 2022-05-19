فرصة أخيرة... مبادرة جديدة من الديمقراطي الكوردستاني‎‎

على الرغم من توجه التيار الصدري نحو المعارضة السياسية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال متمسكا بالتحالف الثلاثي الذي يعول عليه في المرحلة المقبلة، في وقت يستعد فيه الى اطلاق مبادرة سياسية كفرصة أخيرة لإنهاء الأزمة الراهنة كما يرى المراقبون.ايام مرت على اجتماع تحالف انقاذ الوطن في اربيل استعدادا لاطلاق مبادرة بهدف الخروج من الانسداد السياسي، ويؤكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المتبني للمبادرة تمسكه بالتحالف الثلاثي والذي يعتزم عقد سلسلة اجتماعات في الايام المقبلة.مبادرة الحزب الديمقراطي ورغم عدم الافصاح عن ملامحها الى أنها ستشمل القوى السياسية داخل الإقليم وخارجه بحسب قادته، في وقت يرى مراقبون أنها قد تكون فرصة مهمة لحل الخلافات بين التيار الصدري و الإطار التنسيقي.يتصدر الحزب الديمقراطي المشهد الكردي داخليا والذي أعلن مبادرة لجمع القوى الكردية سابقا في وقت يفضل خيار المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة على خيار الذهاب نحو المعارضة.رغم وجود مبادرات داخلية الى ان العوامل الخارجية لها أهمية كبيرة بحسب مراقبين في انجاحها الامر الذي لا ينكر الحزب الديمقراطي الاعتماد عليه من خلال علاقاته للتوصل الى نتيجة.