حَدد السبب.. التنسيقي: حكومة السوداني لن تمرر كاملة يوم غد

وذكرت الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان سيصوت على نحو 80% من الكابينة الوزارية؛ كون أن عدة وزارات لم يتم حسم أمرها حتى اللحظة".وأضافت، "هناك تفاوض على الأسماء، فالكتل السياسية رشحت نحو 3 – 4 شخصيات، والرئيس المكلف هو من يختار، عبر لجنة مشكلة من قبله مهمتها دراسة المرشحين".وشددت الموسوي، على أن "السوداني وحده من سيتحمل مسؤولية اخفاق أو نجاح حكومته".وأمس الثلاثاء، أكد القيادي في حركة امتداد، مسعد الراجحي، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن الحركة لن تصوت على الكابينة الحكومية للسوداني.وكانت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، قد ذَكرت في حديث لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان استجاب لطلب الرئيس المكلف بعقد جلسة منح الثقة يوم غد"، مشيرة إلى أن "بعض الأسماء المتداولة بشأن الكابينة الحكومية هي صحيحة".من جهته، لفت مكتب السوداني، في بيان، إلى أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي، وأن عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة، ولم تنته اللجان المختصة من عملها لغاية الآن".وتتم عملية التدقيق من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، إذ تقوم هذه اللجان بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وفق مكتب السوداني.وقدم الرئيس المكلف، أمس، طلباً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي؛ من أجل تحديد يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.وكلف رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.