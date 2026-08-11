هيئة الحج والعمرة: توفير 200 مركبة للتفويج العكسي لزائري ذكرى وفاة النبي في النجف

وقال في حديث لـ ، إن "الهيئة وفرت 200 مركبة ضمن خطة التفويج العكسي للزائرين، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة الخاصة بخدمة الزائرين".وأضاف أن "خطة التفويج العكسي تمثل امتداداً للجهود التي بذلتها الجهات المعنية خلال زيارة الأربعين، بهدف تسهيل نقل الزائرين وضمان انسيابية عودتهم بعد إحياء المناسبة في ".