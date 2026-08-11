مجلس بابل يلغي قرار ضم مناطق تابعة للأنبار

وقال في بيان، إن "القرار الجديد جاء بعد تضافر جهود الحكومة المحلية في بشقيها التنفيذي والتشريعي، والمطالبات بحقوق أبناء المحافظة والتمسك بحدودها الإدارية".وأضاف أن "القرار الجديد استبعد المناطق التي كان من المزمع ضمها إلى إحدى النواحي المستحدثة التابعة لمحافظة ، وهي الحصوة الشمالية والعجير والابتيرة والصخيرة".وأكد الدليمي أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار وحقوق سكانها.