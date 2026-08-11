التربية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

وذكر بيان للوزارة، انها "تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2025–2026، اذ تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 15 أيلول 2026 وتستمر لغاية الإثنين 21 أيلول".وأضاف البيان "فيما تبدأ امتحانات المرحلة الثانوية (المتوسطة والإعدادية)، يوم الثلاثاء الموافق 15 أيلول 2026 وتستمر لغاية الخميس 24 أيلول 2026".