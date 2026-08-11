التربية تصدر توجيهاً يخص مدراس المتميزين والمتفوقين

وقالت في بيان، إن التوجيه يأتي بهدف ضمان عدم تفويت الفرصة أمام الطلبة المتقدمين لأداء الاختبارات المقررة يوم الخميس المقبل.وأكدت الوزارة أن استكمال الطلبات خلال العطلة يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الطلبة المشمولين لإكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن مشاركتهم في الاختبارات في موعدها المحدد.