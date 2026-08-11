الإعدام بحق 3 مدانين ضبطت بحوزتهم 140 كغم من المواد المخدرة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " المركزية أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأضاف ان "المدانين ضبط بحوزتهم 140 كيلو غراماً من مادتي المثيل امفيتامين والكافيين المخدرة"، مشيرا الى ان "الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".