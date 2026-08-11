السيد الصدر بشأن بعض التصرفات بالاربعينية: إبتداع الشعائر الحسينية لن يكون عملا شرعيا

وقال في رد له عن سؤال موجه من وتضمن "ظهرت في الآونة الاخيرة بعض التصرفات والأفعال الغربية والتي تنسب نفسها إلى الشعائر الدينية وخصوصاً في مراسم العزاء الحسيني وأثناء زيارة الأربعين .. كما رأينا بعض الأشخاص الذين يتمددون أرضا ويطلبون من الزائرين الأخرين أن يدوسوا عليهم بأقدامهم .. وكذلك ما رأيناه من إدعاء المتبرك ببعض أدوات الطبخ وغير ذلك من التصرفات التي تسيء إلى قدسية شعائر الله .. وتنافي التعظيم الذي أمر به ، نرجو من سماحتكم التعليق على ذلك، وتلقته ، "كلي يقين إن مثل هذه الأفعال لا يرتضيها لنا أهل العصمة سلام الله عليهم على الاطلاق".وأضاف ان "ابتداع الشعائر الحسينية وغيرها بلا رجوع الى والفقهاء لن يكون عملاً شرعياً أكيداً"، مشيرا الى "إننا الامامية الاثنى عشرية لم ولن نتبرك إلا بالمعصومين وأضرحتهم ومقدساتهم".وتابع "ما نحن الزوار إلا خلق صغير يدور في فلك العصمة وفي الحقيقة المحمدية التي لازالت خفية عن الكثيرين من أتباع أهل البيت عليهم السلام"، موضحا ان "الشعائر الحسينية وغيرها في الاربعينية وغيرها .. ما هي إلا رسالة عظيمة الى مبغضي العصمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين".واكد "لتكن هذه الرسالة رسالة هدى يقرأها الآخرون بصورة جميلة وحضارية بعيدة عن الدنس والشهوات والميولات والأفكار المنحرفة ... فلقد كرمنا الله بالمعصومين... إذن فلتكن رؤسنا عالية غير ذليلة.. فوالله هيهات منا الذلة ولن يدوسني أحد غير (إن شاء) ولن أتبرك بغير الأنوار الخمسة وذريتهم من إولي العصمة والنهي... فلا تقولوا شططاً ولا تفعلوا ما يغضبهم والعياذ بالله".وبين "لتعلموا إن الحسين عزة لا يذل بها المؤمن والحسين قيمة الحياة لا مال ولا طعام وإن كانت سفرة الحسين عليه السلام للجميع والحسين عليه السلام كرامة لا مهانة فيها.. فالعزة لله ورسوله ولأهل بيته وللمذهب وللمؤمنين والمؤمنات".