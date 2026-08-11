أمين بغداد يفتتح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الرستمية

وقال موسى لـ ، "افتتحنا اليوم 7 معالجة لمياه الصرف الصحي في الرستمية بطاقة 105 الف م3"، مبينا ان "المحطات دخلت الخدمة الفعلية بمعالجة مياه الصرف الصحي وهو توسعة لمحطة الرستمية القديمة".وأضاف "حرصنا على موضوع معالجة مياه الصرف الصحي، وشرعنا بتنفيذ عدد من المشاريع"، مشيرا الى ان "هناك عمل في محطة بطاقة 200 الف م3 وهو قيد الإحالة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة توسعة البوعيثة بطاقة 151 الف م3".وتابع "كما اكملنا الدراسة والتصاميم لمحطة بطاقة مليون و200 الف م3 لخط قناة الشرطة ومحطة معالجة قناة الشرطة"، لافتا الى انه "باكتمال جميع المشاريع ستخرج من خانة تلوث المياه المطروحة في نهر ".وذكر ان "دخول محطة توسعة البوعيثة بطاقة 151 الف م3 في للخدمة، سيخرج جانب من خانة الملوثات في نهر دجلة"، موضحا "استمرار الأمانة بالمشاريع الى ان تكون بغداد خالية من التلوث البيئي بسبب مياه المجاري".