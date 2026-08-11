اعتبارا من أيلول القادم.. زيادة برواتب هذه الفئة باثر رجعي

وقالت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "التوجه الحكومي يهدف لتحسين الدعم المالي المقدم للأسر التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، مشيرة إلى أن "التخصيص المقترح سيرفع الراتب من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار شهرياً".وأوضحت أن "الزيادة ستتم في حال استكمال إجراءات إقرارها بصورة رسمية، وستحتسب بأثر رجعي اعتباراً من أيلول المقبل ولغاية الشهر الذي يتم فيه اعتمادها وصرفها فعلياً، كما سيحصل المستفيدون على الفروقات المالية المترتبة عن المدة السابقة".وبينت عبد الرحيم أن "احتساب الفروقات سيكون عن الأشهر الممتدة من تاريخ سريان الزيادة بأثر رجعي وحتى موعد المباشرة بصرف الراتب وفق التخصيص الجديد، الأمر الذي يعني تسوية المستحقات المالية للمستفيدين عن المدة التي سبقت تنفيذ الزيادة بشكل فعلي، في حال صدور القرار النهائي بالموافقة عليها".ونوهت بأن "الموضوع لا يزال مرتبطاً باستكمال الإجراءات الحكومية والمالية والحصول على الموافقات الرسمية، لاسيما من "، لافتة إلى أن "الهيئة تتابع الملف مع الجهات المعنية بهدف استكمال المتطلبات اللازمة للمضي بعملية زيادة التخصيصات".ولفتت إلى أن "قيمة الفروقات المالية النهائية وموعد صرفها وآلية احتسابها سيتم تحديدها والإعلان عنها بشكل رسمي بعد صدور القرار النهائي واعتماد الزيادة ضمن السياقات المالية والإدارية المعتمدة"، داعية المستفيدين إلى "اعتماد المعلومات الصادرة عن الوزارة والهيئة حصراً بهذا الشأن".