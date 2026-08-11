النزاهة: تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق (34) متهماً بالاستيلاء على عقارين في الأنبار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عمل مكتب تحقيق انتقل إلى مُديريَّتي والتخطيط العمرانيّ وفرع الهيئة العامَّة للضرائب في والجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المُحافظة حيث تمكَّن، بعد المُراجعة والتدقيق، من كشف وإحباط مُحاولة الاستيلاء على عقارين مملوكين لوزارة الماليَّة، تبلغ مساحتهما (40) دونماً، ونقل ملكيَّـتهما إلى أشخاصٍ عن طريق التزوير".وأوضحت أنَّ "العمليَّة التي شارك فيها مُتَّهمون آخرون من غير المُوظَّفين، تمَّت عبر تزوير قرار إثبات عائديَّة، وتسجيلها باسم الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المُحافظة، وفرزها إلى (336) قطعةً، تبلغ القيمة التقديريَّة لها (1.831.500.000) مليار دينار، حسب التقديرات الأوليَّة"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ المُتَّهمين".ولفتت إلى ان "قرار في قضايا النزاهة في ، بوضع إشارة الحجز على العقارات وعدم التصرُّف بها، وتوقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (289 / 298) من قانون العقوبات".