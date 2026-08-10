بغداد.. القبض على شخصين أقدما على رمي زجاجة حارقة على دار سكنية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت قيادة شرطة من خلال قسم شرطة ومركز شرطة ودوريات النجدة ومفارز مكافحة اجرام الرصافة والقوة الماسكة للارض من القبض على شخصين أقدما على رمي زجاجة حارقة على دار سكنية في إحدى مناطق جانب الرصافة ، ما أدى إلى حدوث أضرار دون تسجيل إصابات".وتابعت، انه "تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهما خلال وقت قياسي، مع ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الحادث"، مشيرة الى انه "تم إيداعهما التوقيف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".