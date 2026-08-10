هيئة الاعلام تصدر أمراً فورياً بإيقاف مبيعات شرائح الهاتف النقال عبر الوكلاء في الإقليم

وقال رئيس الهيئة بليغ أبو كلل في بيان ورد لـ ، "قررنا إيقاف مبيعات شرائح الهاتف النقال عبر الوكلاء ونقاط البيع في محافظات بصورة مؤقتة، وحصرها بالمراكز الرئيسة للشركات المرخصة، إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتطبيق آليات التوثيق الإلكتروني والتحقق الأمني".وأكد أن "هذا القرار جاء إثر رصد الهيئة شكاوى ومؤشرات تتعلق بتسجيل شرائح اتصال بأسماء مواطنين من دون علمهم أو موافقتهم، وما قد يترتب على ذلك من أضرار قانونية ومالية واجتماعية تمس حقوق المشتركين"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء لا يستهدف تقييد حصول المواطنين على الخدمة، وإنما يرمي إلى ضمان أن تتم جميع عمليات بيع الشرائح وتسجيلها وفق الضوابط القانونية والفنية المعتمدة، بما يمنع حالات التزوير وانتحال الهوية وإساءة استخدام الشرائح".وأوضح أبو كلل أن "الهيئة تواصل التنسيق مع الشركات المرخصة والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لاستكمال متطلبات تطبيق منظومة التوثيق الإلكتروني، بما يضمن إعادة تنظيم عمليات البيع وفق أعلى معايير الأمان والموثوقية"، داعيا "جميع المواطنين إلى عدم تمكين أي جهة من تسجيل شرائح اتصال بأسمائهم خارج الأطر الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات يُشتبه فيها بإساءة استخدام بياناتهم الشخصية، مجددة التزامها بإنفاذ القانون وتعزيز أمن قطاع الاتصالات".