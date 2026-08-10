انتحار طبيبة اسنان برمي نفسها من اعلى جسر في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت على عجلة مركونة على 14 رمضان في الاعظمية ببغداد"، مبينا انه "بعد التدقيق اتضح انها تعود لامراة تعمل طبيبة اسنان اقدمت على الانتحار باسلوب رمي نفسها من اعلى الجسر".وأضاف "تم انتشال الجثة من قبل الشرطة النهرية"، لافتا الى انه "بحسب ادعاء ذويها انها تعاني من مرض نفسي".