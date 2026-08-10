المنافذ تضبط وتسترجع ايرادات بقيمة 1.2 مليار دينار بميناء ام قصر

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، انه "تواصل هيئة المنافذ الحدودية تنفيذ خططها الرقابية المشددة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، بهدف ضبط المخالفات ومنع أي تجاوزات تمس والحفاظ على المال العام".واضافت الهيئة انه "وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الهيأة مؤخراً وبتاريخ (18/6/2026) من ضبط وإحالة (12) عائد لشركتين تلاعبت في رسوم مادة اللحوم الحمراء المجمدة في منفذ ميناء مما سبب هدر بالمال العام".وتابعت الهيئة انه "تم احالة الكيفية من قبل بموجب محضر القانونية عن استيفاء مبلغ غرامة قدره (1,282,986,000) مليار ومائتان واثنان وثمانون مليوناً وتسعمائة وستة وثمانون ألف دينار عراقي، بموجب وصولات رسمية من مديرية كمرك الجنوبية بتاريخ (10/8/2026)".واكدت الهيئة "أنها تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الدوائر العاملة في المنافذ، من اجل تعظيم الإيرادات ومتابعة حركة البضائع والمسافرين وتدقيق المعاملات، بما يضمن انسيابية العمل ومنع أي محاولات للتهريب أو التلاعب بالرسوم وبالتنسيق المباشر مع ".