الإعمار تحدد 23 آب موعداً للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان

وقالت الوزارة في بيان، ان "التقديم سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المخصص لكل محافظة، لافتة الى ان قبول الطلبات سيكون حسب اسبقية التقديم الكترونياً، ولحين نفاذ الحصة المقررة لكل محافظة بدون اي استثناء، وبموجب الرابط ادناه:https://ihf.moch.gov.iqوأضاف البيان، انه "سيتم قبول الطلب بعد ملئ الاستمارة، وتحميل الوجه الامامي للمستمسكات التالية فقط (البطاقة الوطنية، اجازة البناء، سند العقار) ، و سيُرفض الطلب لاحقا في حالة عدم تطابق البيانات و المستمسكات للمتقدم".وشدد على أن "مساحة الارض للمتقدم يجب ان لا تقل عن (100) م2 ومساحة البناء لا تقل عن (65) م2، فيما تم تحديد العمر للمتقدم من (18- 65) عاماً، كما سيكون الاقراض حسب توفر السيولة النقدية و التخصيصات المالية ، بنوعين الأول بمبلغ (60) مليون دينار في والمحافظات وبدون فوائد، والثاني بذات المبلغ مع فائدة تناقصية تبلغ (2%)، ولمدة تسديد تبلغ (15) عاماً".