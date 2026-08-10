وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات وزير الاتصالات ، لا يوجد أي إطفاء قسري لخدمة الأبراج الواير ليس".وأضافت ان "الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي جهة تقوم بدمج خدمة بكافة أنواعها بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات".