هيئة الحج تطلق خطة نقل مجانية لتفويج زائري ذكرى وفاة النبي

أعلنت ، الاثنين، عن اطلاق خطة نقل مجانية لتفويج زائري ذكرى وفاة النبي (ص) في .

وجاء في بيان للهيئة، "بتوجيه السيد علي فالح وبإشراف رئيس للحج والعمرة سماحة الشيخ ، باشرت الهيئة، اليوم، تنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بنقل وتفويج الزائرين الوافدين إلى الأشرف لإحياء ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد (ص)".

وأضاف البيان "انطلاق أسطول من الحافلات المخصصة لنقل الزائرين، ضمن الجهود الخدمية التي تضطلع بها الهيئة خلال الزيارات والمناسبات الدينية، بهدف دعم الجهود الحكومية في الزيارات المليونية وتسهيل حركة الزائرين، عبر توفير وسائل نقل آمنة وميسرة لهم".



وأكدت الهيئة أن "خدمة النقل ستكون مجانية وعلى مدار 24 ساعة، عبر عدد من المحاور المخصصة لنقل الزائرين في محيط مدينة الأشرف، وستستمر حتى انتهاء مراسم الزيارة وعودة الزائرين".