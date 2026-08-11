10 محافظات تلامس وتسجل الـ50 مئوية.. ومحافظة شمالية تغادر الموجة الاربعينية

– محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في درجات الحرارة لتسجيل 6 محافظات الـ50 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم ".

وأضافت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستتراوح بين الـ39-50". وأضافت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستتراوح بين الـ39-50".

