انتخاب عراقية لرئاسة شبكة القاضيات العربيات

انتخبت شبكة القاضيات العربيات، اليوم الاثنين، القاضية تغريد رئيساً لها.



وقال مصدر مطلع في حديث لـ ، إن "شبكة القاضيات العربيات انتخبت، اليوم الاثنين، في القاضية العراقية تغريد رئيساً لها". وعبد المجيد كانت تشغل منصب رئيس في بغداد.