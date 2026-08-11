طبيعة الدخان المتصاعد من جنوب غرب بغداد

وقال المصدر لـ ، ان " طبيعة الدخان المتصاعد من ، نتيجة لحريق بمساحة من والحشائش اندلع منطقة سويب في بغداد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق ومنع امتداده".