مصرع عامل مصري الجنسية اثر سقوطه من بناية قيد الانشاء في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "عاملا مصري الجنسية لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سقوط من بناية قيد الانشاء داخل مجمع الرحاب السكني ضمن منطقة ببغداد".وأضاف انه "تم فتح تحقيق بالحادث ونقل الجثة الى الطب العدلي".