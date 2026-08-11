الوائلي يقترح عقد اجتماع ثلاثي يضم العراق وسوريا وتركيا لتنظيم مرور البضائع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي استقبل، اليوم الثلاثاء، وفداً رسمياً رفيع المستوى من الجمهورية التركية برئاسة براك أكان، لشؤون والعلاقات الخارجية في والبنية التحتية التركية، لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل وتعزيز حركة الترانزيت والتبادل التجاري بين البلدين".واضافت ان "اللقاء جاء تنفيذاً لمخرجات الاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخراً خلال زيارة رئيس علي فالح إلى الجمهورية التركية، والتي تهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي وتطوير حركة النقل والتجارة بين وتركيا ودول المنطقة، موضحة ان "الجانبين بحثا آليات تسهيل حركة البضائع وشاحنات الترانزيت عبر المنافذ الحدودية العراقية، وإمكانية اعتماد منافذ والوليد والقائم كممرات رئيسية ضمن شبكة النقل التي تربط وأوروبا بالشرق الأوسط ودول عبر الأراضي العراقية".وأكد الوائلي "استعداد هيأة المنافذ الحدودية لتقديم التسهيلات اللازمة لانسيابية حركة السلع والبضائع"، مشيراً إلى "العمل على تخصيص ممرات للترانزيت داخل المنافذ الحدودية وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز موقع العراق كمركز لوجستي إقليمي ومحور يربط تركيا بالعراق ومنها إلى الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج عبر ".من جانبه، أبدى الوفد التركي "استعداد بلاده لرفع أعداد شاحنات الترانزيت العابرة عبر الأراضي العراقية إلى مليون شاحنة سنوياً، مع توفير التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى "وجود تفاهمات تركية – سعودية داعمة لتعزيز حركة الترانزيت عبر الأراضي العراقية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم ".وأكد رئيس الهيئة أن "ملف تفعيل يحظى باهتمام وأولوية من رئيس مجلس الوزراء، من خلال تعزيز الربط الشبكي مع تركيا وفتح آفاق التعاون عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية"، مشدداً على أن "تفعيل طريق التنمية واعتماد نظام التير (TIR) يمثلان ركيزة أساسية لتسهيل حركة النقل الدولي وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة بين العراق وتركيا ودول المنطقة".وطرح الوائلي "مقترحاً لعقد اجتماع ثلاثي يضم العراق وسوريا وتركيا، بهدف التوصل إلى آلية موحدة لتنظيم مرور البضائع وتوحيد إجراءات وتسهيلات الترانزيت والتبادل التجاري ، بما يعزز حركة التجارة الإقليمية ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة لدول المنطقة".وأجرى رئيس الهيئة جولة ميدانية في منفذ ربيعة الحدودي بمحافظة ، للاطلاع على واقع العمل ومتابعة الإجراءات المتخذة لتوسعة ساحات التبادل التجاري، فضلاً عن بحث آليات تسهيل دخول البضائع القادمة من وتركيا وانسيابية حركتها عبر المنفذ.