تصريح برلماني جديد بشان رواتب الموظفين: الاحتياطي يكفي لـ10 رواتب

وقال عضو اللجنة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "اللجنة اجتمعت يوم امس برئيس ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي "، مبينا ان "الوضع المالي جيد ومطمئن".وأضاف ان "محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع بوجود احتياطي 109 ترليونات في ، وهذا يكفي لما يقارب رواتب لـ10 أشهر إضافة الى وجود سبائك الذهب والايرادات"، لافتا الى ان "الرواتب مؤمنة بالكامل ".وتابع ان "هناك تفاهمات بين ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لوضع حلول لتجاوز الازمة المالية".