حريق في احدى الغرف بفندق وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل احدى غرف داخل ".وأضاف ان "المعلومات اشارت الى ان الحريق نتيجة تماس كهربائي".