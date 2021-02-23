البيت الأبيض بشأن العلاقات مع السعودية: بايدن لن يصمت

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، بشأن احتمال تغير نهج الولايات المتحدة تجاه السعودية خاصة في ظل دعوات الإدارة الجديدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي، جمال خاشقجي، وموضوع الاتصال المرتقب بين بايدن والقيادة والسعودية: "ننتظر أن يجري الرئيس محادثة مع (الملك السعودي) الملك سلمان (بن عبد العزيز) في الوقت المناسب".وأضافت بساكي: "لكن هناك مكونات أخرى لعلاقتنا كما تعلم، وبينها الحقيقة أن الرئيس، على عكس الإدارة السابقة، لن يلتزم بالصمت حال وجود اعتراضات أو مباعث قلق لديه بشأن قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وحرية التعبير أو أي شيء آخر حول الطريقة التي تسير بها الأمور".وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض بالقول: "وفي الوقت نفسه يوجد دور مهم يمكن أن نلعبه في علاقاتنا فيما يتعلق بالتهديدات التي تواجهها السعودية من بعض الأطراف في المنطقة. وهذه العلاقة سنواصل العمل معهم عليها".