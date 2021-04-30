رقم رئيس وزراء بريطانيا "متاح للجميع"

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فإن هذا الرقم الذي ظهر في بيان صحافي صدر عام 2006 عندما كان جونسون عضوا برلمانيا معارضا، هو الرقم الذي يستخدمه زعيم حزب المحافظين حاليا.وقال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة إن حقيقة كون أن رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء في المجال العام "أمر مهم لأنه مادة ثمينة جدا"، معتبرا أنه "من مصلحة رئيس الوزراء ضمان أمنه الإلكتروني".وأضاف :"أنا أتحدث قبل كل شيء عن سياسيين رفيعي المستوى في مواقع حساسة، من المحتمل أن تحتوي محادثاتهم الهاتفية على أمور حساسة ومعلومات تجارية حساسة، وأشخاص يحاولون الضغط عليهم للحصول على مزايا ضريبية".