دولة مجاورة تعلن ظهور إصابات بالسلالة "الخطرة" من كورونا

وغردت وزارة الصحة على تويتر: "تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور دلتا المعروف باسم "المتحور الهندي" من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني".وفي نهاية نيسان، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسخة كورونا المتحورة الهندية، التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد انتشرت في عدة دول.وقالت المنظمة إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهنديّة، رُصِدت في "17 دولة على الأقل".