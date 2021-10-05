خلال يوم.. "تيليغرام" يعلن انضمام أكثر من 70 مليون مستخدم جديد

وكتب دوروف على قناته عبر "تيليغرام": "تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليغرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة، وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".وأضاف أن "بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة، حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية".وأنحت شركة "فيسبوك" باللوم في انقطاع خدماتها، الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر"، على تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل.وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر إن "انقطاع الخدمة أظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار وأكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين".وقالت روسيا إن "الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي".