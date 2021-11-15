مجددا.. زلزال قوي يضرب ايران

وقال التلفزيون الحكومي، أن "زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مجددا مدينة فين التابعة لمحافظة هرمزغان بعمق 13 كيلو متر في الساعة 17:06:11 بالتوقيت المحلي مساء اليوم".وأشار إلى أن "سكان مدينة قلعة غازي وبندر عباس وكرمان، شعروا بقوة الزلزال، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن حجم الأضرار والخسائر".من جانبه، قال رئيس قسم علم الزلازل في إيران، بايرام نجاد، إن "الزلزال الذي ضرب المحافظة، أمس، بقوة 6.4 درجة، قد يكون له تداعيات ارتدادية بقوة 6 أو 5.5 درجة"، مضيفا: "بالتأكيد لن يحدث زلزال كبير، لكن الناس بحاجة إلى توخي الحذر".وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إنه "منذ يوم أمس، شهدت محافظة هرمزغان أكثر من 70 هزة ارتدادية".