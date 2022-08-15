بريطانيا.. مقتل شخص طعنا وسط لندن

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم استدعاء الضباط إلى شارع بولاند في سوهو للإبلاغ عن حادث طعن".وأضاف: "حضر ضباط خدمة الإسعاف في لندن والإسعاف الجوي في لندن، قد تم العثور على رجل مصابا بعدة طعنات".وصرح بأنه "وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها خدمات الطوارئ، أُعلن عن وفاته في مكان الحادث"، مؤكدا أنه "تم القبض على رجل على صلة بالحادث".ويأتي حادث يوم الاثنين بعد ثلاث حوادث إطلاق نار على بعد خمسة أميال مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.