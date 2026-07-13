‏الجيش الأميركي: بدأنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي

وقال الجيش، انه "بدأنا موجة جديدة من الضربات ضد لليلة الثالثة على التوالي".وفي وقت سابق، اكد الرئيس الامريكي ، انه سنضرب إيران بقوة الليلة وغداً، وستسمر العمليات في من اسبوعين الى 3 اسابيع.