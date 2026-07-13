الإمارات تعلن تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف في مضيق هرمز

وأسفر هذا الاستهداف عن سقوط ضحية واحدة هو أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية ، بالإضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين، من بينهم 4 إصابات وصفت بالبالغة (6 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية الأوكرانية).كما تسببت الهجمات في أضرار مادية واندلاع حرائق في الناقلتين، حيث أكدت الوزارة أنه "تمت السيطرة على الحريق في الناقلتين" بنجاح، مما حال دون تفاقم الكارثة البيئية أو البشرية.وفي بيانها الرسمي، أدانت هذا "الهجوم السافر"، واصفة إياه بأنه "انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي" يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل مباشر.وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات "تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد"، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية، وفق البيان.