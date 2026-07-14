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موقع أمريكي يكشف عن دعم ترامب للسعودية في تنفيذ عملية ضد الحوثيين
دوليات
2026-07-13 | 20:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
125 شوهد
ذكرت موقع "أكسيوس"، أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أعرب عن دعمه لولي
العهد
السعودي
محمد بن سلمان
في تنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الحوثيين في
اليمن
المدعومين من
إيران
.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، هذه خطوة قد تؤدي إلى انهيار هدنة استمرت أربع سنوات بين
الرياض
والحوثيين، وتسفر عن توسيع رقعة الحرب بين
الولايات المتحدة
وإيران.
جاء ذلك بعد قصف القوات
السعودية
مطار صنعاء
، الذي حول مسار طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" كانت تقل وفدا من قادة الحوثيين عائدين من جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق
السيد علي خامنئي
، وأعقب ذلك هجمات صاروخية حوثية على مطار أبها السعودي، في تصعيد وصف بأنه "الأكثر خطورة عبر الحدود منذ عام 2022"، وفق وسائل إعلام.
وبدأ الصدام قبل عشرة أيام، عندما هبطت طائرة تابعة لشركة "ماهان إير"، المصنفة أمريكيا كشركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، في مطار
صنعاء
الخاضع لسيطرة الحوثيين، لنقل وفد من القادة إلى
طهران
لحضور جنازة
خامنئي
، وكانت السعودية تمنع مثل هذه الرحلات منذ أكثر من عقد، خوفا من استخدامها لنقل أسلحة أو مستشارين عسكريين إيرانيين إلى الحوثيين.
وبينما أشار الحوثيون إلى أن مقاتلات سعودية حاولت منع الطائرة من الهبوط دون جدوى، هددوا بمهاجمة المطارات السعودية إذا تكرر الأمر، وفي وقت لاحق، قصفت القوات السعودية المطار أثناء عودة الطائرة الإيرانية مع وفد الحوثيين، مما اضطرها للهبوط في
الحديدة
على ساحل البحر الأحمر.
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