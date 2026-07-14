موقع أمريكي يكشف عن دعم ترامب للسعودية في تنفيذ عملية ضد الحوثيين

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، هذه خطوة قد تؤدي إلى انهيار هدنة استمرت أربع سنوات بين والحوثيين، وتسفر عن توسيع رقعة الحرب بين وإيران.جاء ذلك بعد قصف القوات ، الذي حول مسار طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" كانت تقل وفدا من قادة الحوثيين عائدين من جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق ، وأعقب ذلك هجمات صاروخية حوثية على مطار أبها السعودي، في تصعيد وصف بأنه "الأكثر خطورة عبر الحدود منذ عام 2022"، وفق وسائل إعلام.وبدأ الصدام قبل عشرة أيام، عندما هبطت طائرة تابعة لشركة "ماهان إير"، المصنفة أمريكيا كشركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، في مطار الخاضع لسيطرة الحوثيين، لنقل وفد من القادة إلى لحضور جنازة ، وكانت السعودية تمنع مثل هذه الرحلات منذ أكثر من عقد، خوفا من استخدامها لنقل أسلحة أو مستشارين عسكريين إيرانيين إلى الحوثيين.وبينما أشار الحوثيون إلى أن مقاتلات سعودية حاولت منع الطائرة من الهبوط دون جدوى، هددوا بمهاجمة المطارات السعودية إذا تكرر الأمر، وفي وقت لاحق، قصفت القوات السعودية المطار أثناء عودة الطائرة الإيرانية مع وفد الحوثيين، مما اضطرها للهبوط في على ساحل البحر الأحمر.