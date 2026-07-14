ترامب يعلن "السيطرة" على مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، السيطرة على ، كاشفا عن مهاجمة حاليا.

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وقال وفق نيوز ، "نهاجم في هذه الأثناء، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأضاف "نحن من يسيطر على "، مردفا "من الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة لكننا نسيطر على الوضع".

وكان الجيش الامريكي أعلن، أمس الاثنين، عن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، فيما أكد الرئيس الامريكي ، أن بلاده ستدمر جميع القدرات العسكرية لإيران.