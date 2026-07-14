الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الجفير في البحرين

أعلن الإيراني، الثلاثاء، عن استهداف قاعدة الجفير في .

وقال "ناقلتا نفط تعرضتا للإصابة في بعد تحذيرات مركز مراقبة أمن الملاحة"، مضيفا "قواتنا البحرية تقف بثبات على عهدها في الدفاع عن حقوق شعبنا في مضيق هرمز".

ولفت الى أن "العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي للخسائر وتأخير فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية"، كاشفا عن " استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين".

وأعلن الجيش الامريكي، أمس الاثنين، عن بدء موجة جديدة من الضربات ضد لليلة الثالثة على التوالي، فيما أكد الرئيس الامريكي ، أن بلاده ستدمر جميع القدرات العسكرية لإيران.