ترامب: سنتعامل مع المسيرات الإيرانية في كوبا

وقال للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "إذا كان ذلك موجودا لديهم، فإننا سنتعامل مع ذلك في أقرب وقت. لن تكون لدينا أي مشاكل".وأشار ترامب إلى أن "تدمر القدرات الهجومية الإيرانية"، وتسيطر على المضايق بالقرب من .وكانت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن 300 طائرة مسيرة إيرانية قد تكون نشرت في كوبا تحسبا لأي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد كوبا، وذلك على خلفية تصريحات ترامب عن "التهديد الكوبي" للأمن القومي الأمريكي.