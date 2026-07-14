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ترامب: سنتعامل مع المسيرات الإيرانية في كوبا
دوليات
2026-07-13 | 23:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
114 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن
الولايات المتحدة
مستعدة "للتعامل" مع الطائرات المسيرة الإيرانية التي يزعم وجودها في كوبا.
وقال
ترامب
للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "إذا كان ذلك موجودا لديهم، فإننا سنتعامل مع ذلك في أقرب وقت. لن تكون لدينا أي مشاكل".
وأشار ترامب إلى أن
الولايات المتحدة
"تدمر القدرات الهجومية الإيرانية"، وتسيطر على المضايق بالقرب من
إيران
.
وكانت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن 300 طائرة مسيرة إيرانية قد تكون نشرت في كوبا تحسبا لأي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد كوبا، وذلك على خلفية تصريحات ترامب عن "التهديد الكوبي" للأمن القومي الأمريكي.
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