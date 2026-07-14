واشنطن تكشف حصيلة تخص جنودها في الشرق الأوسط

كشفت ، الثلاثاء، عن تواجد 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت القيادة "أكملنا أحدث موجة من الضربات ضد ، وخلال المهمة التي استمرت 5 ساعات ضربنا أهدافا عسكرية في أنحاء إيران".

ولفتت الى أن "الهجمات هدفها زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية".

وأضافت "استخدمنا ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية"، مشيرة الى أن "أكثر من 50 ألف جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط".