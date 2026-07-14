روسيا تشن هجوما بصواريخ باليستية على كييف

وأفادت السلطات الأوكرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي عقب إطلاق صافرات الإنذار، بينما دوى عدد من الانفجارات في أنحاء العاصمة، مع تعرض لهجوم بصواريخ باليستية.وقال رئيس بلدية كييف، ، إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى اندلاع حرائق في حي هولوسييفسكي جنوب المدينة، فيما أكدت السلطات المحلية تسجيل حرائق في منطقتين على الأقل نتيجة سقوط حطام الصواريخ.ويأتي الهجوم بعد وقت قصير من اجتماع قادة أكثر من 35 دولة ضمن "تحالف الراغبين" في ، حيث تعهد المشاركون بتعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية وزيادة الدعم العسكري لكييف، في محاولة لمواجهة الضربات الروسية المتصاعدة.