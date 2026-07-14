دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بدوي انفجار قوي في مدينة بوشهر.

وقالت ، "دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر جنوبي قبل قليل".

الى ذلك، نقلت وكالة مهر عن مسؤول بمحافظة الإيرانية، "إصابة 4 أشخاص إثر الهجمات الأمريكية على مناطق بمدينة أميدية جنوب غربي البلاد".

وكان الجيش الامريكي أعلن، أمس الاثنين، عن بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، فيما أكد الرئيس الامريكي ، أن بلاده ستدمر جميع القدرات العسكرية لإيران.