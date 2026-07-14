واشنطن تعلق المواعيد القنصلية في الإمارات وتقلص خدماتها الأمنية

وشمل الإجراء إلغاء المواعيد الخاصة بالمواطنين الأمريكيين، مع طلب عدم التوجه إلى مقار البعثات خلال تلك الفترة، على أن تتم إعادة الجدولة لاحقاً عبر التواصل مع الطواقم القنصلية.وأكدت السفارة أن البعثتين الأمريكيتين في الإمارات لا تزالان في حالة "مغادرة مأمورة"، وهو ما يعني نقل الموظفين الحكوميين غير الأساسيين إلى خارج البلاد، مع بقاء الحد الأدنى من الطواقم لتقديم خدمات قنصلية محدودة للغاية، ومقتصرة على حالات الطوارئ فقط.كما أشار البيان إلى أن جميع خدمات التأشيرات الأمريكية الروتينية في الإمارات لا تزال معلقة، دون تحديد موعد لاستئنافها.وجاء هذا القرار في وقت تشهد فيه منطقة تصعيدا عسكريا متصاعدا بين وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي انتهاء الهدنة مع ، ونفذت القوات الأمريكية جولات متعددة من الضربات الجوية على أهداف إيرانية، فيما ردت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج.