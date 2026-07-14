عراقجي يرد على ترامب: من يؤمن هرمز يستحق المقابل

وكتب عراقجي في منشور ساخر على منصة "إكس"، إن "ستكون أكثر إنصافا" في ردها على تصريح منسوب إلى الرئيس الأمريكي بشأن فرض رسوم على عبور السفن في .وأضاف عراقجي أن من يؤمن مرور السفن التجارية بأمان عبر المضيق يستحق، بحسب قوله، أن يدفع له مقابل هذه الخدمة، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال، وستبقى، حامية لأمن مضيق هرمز.وفي ختام منشوره، علق عراقجي على ما نسب إلى بشأن نسبة 20% قائلا: "بالطبع، 20% نسبة مرتفعة جدا، سنكون منصفين".