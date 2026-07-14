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عراقجي يرد على ترامب: من يؤمن هرمز يستحق المقابل
دوليات
2026-07-13 | 23:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
12 شوهد
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، إن
إيران
كانت ولا تزال "حامية مضيق هرمز"، مضيفا أن من يؤمن مرور السفن بأمان عبر المضيق يستحق الحصول على مقابل لهذه الخدمة.
وكتب عراقجي في منشور ساخر على منصة "إكس"، إن
إيران
"ستكون أكثر إنصافا" في ردها على تصريح منسوب إلى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشأن فرض رسوم على عبور السفن في
مضيق هرمز
.
وأضاف عراقجي أن من يؤمن مرور السفن التجارية بأمان عبر المضيق يستحق، بحسب قوله، أن يدفع له مقابل هذه الخدمة، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال، وستبقى، حامية لأمن مضيق هرمز.
وفي ختام منشوره، علق عراقجي على ما نسب إلى
ترامب
بشأن نسبة 20% قائلا: "بالطبع، 20% نسبة مرتفعة جدا، سنكون منصفين".
وكان ترامب قد أعلن أن
الولايات المتحدة
ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن بلاده ستفرض رسومًا بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق مقابل حمايته.
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