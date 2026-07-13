ترامب: الولايات المتحدة ستدمر جميع القدرات العسكرية لإيران

وقال ، انه " ستدمر جميع القدرات العسكرية لإيران"، مشيراً الى ان "سنضرب بقسوة هذه الليلة".وتابع، انه "دمرنا القدرات الصاروخية الإيرانية بنسبة 98%"، مبيناً انه "سننفذ هجوما كبيرا ضد إيران".ولفت الى انه "أعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر ممكن".وفي وقت سابق، قال ترامب، ستسمر العمليات في من اسبوعين الى 3 اسابيع.